Un fuerte choque entre dos autos se produjo este miércoles a la mañana en avenida Constitución al 9200, cuando un hombre de 70 años que llevaba a sus dos nietas a la escuela colisionó con otro vehículo conducido por una mujer.

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El siniestro ocurrió a las 7.16 a la altura del 9216, según el parte del SAME. Por causas que son materia de investigación, un Audi en el que viajaban el conductor y dos menores impactó contra un Volkswagen Gol en el que se trasladaba una mujer de 30 años.

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Personal médico asistió a los cuatro involucrados en el lugar. El hombre presentó traumatismo en el rostro, mientras que la conductora del otro auto sufrió lesiones en los miembros superiores. En tanto, las dos menores también fueron atendidas por traumatismos faciales.

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De acuerdo con el informe oficial, ninguno de los heridos requirió traslado, ya que no presentaban lesiones de gravedad.

El hecho generó complicaciones en el tránsito en una de las principales avenidas de la ciudad durante las primeras horas de la jornada.

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