Un choque en cadena entre tres camiones y un colectivo dejó al menos un muerto y un herido durante la madrugada de este jueves en la Ruta Nacional 9, a la altura de la provincia de Buenos Aires.

Ads

El primero de los accidentes ocurrió cerca del kilómetro 149, en el carril que une Rosario con Buenos Aires. Allí, un micro chocó contra un camión que transportaba carne. Como consecuencia del impacto, una persona murió en el lugar, según confirmó Marcos Varela, oficial de Bomberos de San Pedro.

Minutos después, y debido a la acumulación de vehículos detenidos por ese primer choque, se produjo un segundo siniestro a aproximadamente un kilómetro de distancia. En el kilómetro 150, en dirección a Zárate, dos camiones colisionaron y una persona resultó herida.

Ads

Puede interesarte

Tras los accidentes, equipos de emergencia, bomberos y personal de Vialidad Nacional trabajaron en la zona para asistir a los involucrados, retirar los vehículos dañados y ordenar el tránsito. Mientras tanto, se implementaron desvíos hacia la Ruta Provincial 191 para vehículos particulares, mientras que camiones y colectivos permanecieron detenidos durante varias horas.

El corte de la ruta generó importantes demoras y cientos de automovilistas quedaron varados. Una pasajera de un colectivo que viajaba desde Santa Fe contó que el accidente ocurrió durante la madrugada y que los pasajeros permanecieron largo tiempo sin información mientras aguardaban la reapertura del tránsito.

Ads

Las autoridades pidieron circular con precaución una vez habilitada la ruta y respetar las indicaciones de los operativos montados en el lugar para normalizar el tránsito.

Fuente: Infobae