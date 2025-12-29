Una persona murió y otra resultó gravemente herida este domingo tras la colisión en el aire de dos helicópteros en las inmediaciones del aeropuerto municipal de Hammonton, en el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos, según informaron medios locales y confirmó la Administración Federal de Aviación (FAA).

El accidente ocurrió poco después de las 11.00 (hora local) y, de acuerdo con la FAA, se trató de una colisión en pleno vuelo entre un helicóptero Enstrom F-28A y un Enstrom 280C.

Las autoridades precisaron que en cada aeronave viajaba únicamente el piloto. Uno de ellos murió en el lugar del accidente, mientras que el otro fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde permanece internado con heridas de gravedad.

Hasta el momento, no se informaron las causas oficiales del impacto, y la investigación quedó en manos de los organismos federales correspondientes.

El antecedente reciente de otro choque entre aeronaves en Estados Unidos

Este episodio es el segundo accidente aéreo entre dos aeronaves tripuladas registrado en Estados Unidos en lo que va del año.

El 29 de enero, un reactor regional Bombardier CRJ700 de American Eagle, correspondiente al vuelo 5342, chocó con un helicóptero militar Black Hawk cerca del aeropuerto Reagan National, en Washington. En ese hecho murieron 67 personas, entre los 64 ocupantes del avión y los 3 tripulantes del helicóptero.

Fuente: TN