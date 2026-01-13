China administrará el cupo de exportación de carne vacuna argentina, fijado en 511.000 toneladas, y permitirá la exportación libre hasta alcanzar ese tope, según se definió en una reunión entre funcionarios nacionales y sus pares chinos realizada este lunes, en el marco de la reciente aplicación de medidas de salvaguardia por parte del país asiático.

El mecanismo acordado implica que no habrá una distribución previa del cupo desde la Argentina, ya que será el gobierno chino el encargado de controlar el volumen exportado a través de su sistema aduanero, tal como pretendían las autoridades del país asiático.

“Las autoridades chinas decidieron que la cuota argentina la van a manejar ellos, con lo cual no va a haber una distribución en Argentina sino que va a continuar todo como hasta ahora, es decir, exportación libre desde Argentina hacia China, con la salvedad de que al llegar a las 511.000 toneladas se va a disparar el arancel extra que pusieron”, explicó Fernando Herrera, presidente de la Asociación de Productores Exportadores Argentinos (APEA).

Desde el sector privado detallaron que el sistema funcionará como una “cuenta corriente” que llevará la aduana china, en la que se computarán todos los embarques ingresados desde cada país proveedor. “Va a ser una especie de cuenta corriente que van a llevar en la aduana china sumando todos los embarques que vayan llegando de cada país”, señaló otro empresario de la industria cárnica.

En ese contexto, representantes de la actividad frigorífica indicaron que la Argentina solicitó a las autoridades chinas la publicación mensual del avance del cupo utilizado, con el objetivo de brindar mayor previsibilidad a los exportadores y evitar sorpresas ante una eventual superación del volumen asignado.

Este esquema difiere de otras cuotas internacionales de carne vacuna, como la Cuota Hilton para la Unión Europea, que habilita la exportación de 29.389 toneladas de carne sin hueso y de alta calidad, o la cuota de 20.000 toneladas con destino a Estados Unidos, donde cada país define de manera autónoma su administración.

El pasado 31 de diciembre China aplicó medidas de salvaguardia a la carne vacuna importada, estableciendo cuotas por país y un arancel adicional del 55%, disposiciones que comenzaron a regir el 2 de enero. Para la Argentina se mantuvo el arancel vigente del 12,5% hasta el tope asignado, mientras que el excedente quedará alcanzado por la sobretasa.

Según lo dispuesto, el cupo argentino se incrementará un 2% anual hasta 2029, año en el que vence la sanción. En los primeros once meses de 2025, la Argentina exportó 654.800 toneladas de carne, de las cuales 458.360 tuvieron como destino China, su principal mercado.

Entre las primeras consecuencias de la medida, operadores del sector señalaron una mejora en los precios pagados por los importadores chinos, con incrementos de entre 200 y 400 dólares por tonelada. Brasil, principal proveedor del mercado chino, recibió una asignación de un millón de toneladas anuales, mientras que las cuotas para Estados Unidos fueron fijadas en 164.000 toneladas para 2026, 168.000 para 2027 y 171.000 para 2028.

Fuente: con información de TN