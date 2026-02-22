El cantante puertorriqueño Chayanne llegó a Argentina en la tarde del sábado a bordo de su avión privado para comenzar una serie de conciertos en el marco de su gira Bailemos Otra Vez Tour 2026, que lo traerá a presentarse en el Movistar Arena de Buenos Aires. Su arribo no pasó desapercibido: fue recibido por fanáticos que lo aguardaban y saludó con simpatía a quienes se acercaron para verlo.

Ads

Según la información disponible, Chayanne se quedará en el país alrededor de 20 días, combinando los compromisos de sus espectáculos con momentos de descanso y actividades personales. Entre sus planes durante la estancia figura dedicar tiempo a su afición por el golf, deporte que suele practicar mientras está de gira.

La visita del artista se da en el contexto de presentaciones múltiples en Buenos Aires y también en otras localidades argentinas, donde miles de seguidores esperan verlo actuar y disfrutar de su música.

Ads

Ads