Chayanne ya está en el país: cuánto tiempo se quedará y qué hará en su estadía
El cantante puertorriqueño arribó a la Argentina para iniciar sus shows en el Movistar Arena en el marco del Bailemos Otra Vez Tour 2026. Permanecerá varias semanas y además de cumplir con sus compromisos musicales, aprovechará el tiempo libre para dedicarse a uno de sus hobbies favoritos.
El cantante puertorriqueño Chayanne llegó a Argentina en la tarde del sábado a bordo de su avión privado para comenzar una serie de conciertos en el marco de su gira Bailemos Otra Vez Tour 2026, que lo traerá a presentarse en el Movistar Arena de Buenos Aires. Su arribo no pasó desapercibido: fue recibido por fanáticos que lo aguardaban y saludó con simpatía a quienes se acercaron para verlo.
Según la información disponible, Chayanne se quedará en el país alrededor de 20 días, combinando los compromisos de sus espectáculos con momentos de descanso y actividades personales. Entre sus planes durante la estancia figura dedicar tiempo a su afición por el golf, deporte que suele practicar mientras está de gira.
La visita del artista se da en el contexto de presentaciones múltiples en Buenos Aires y también en otras localidades argentinas, donde miles de seguidores esperan verlo actuar y disfrutar de su música.
