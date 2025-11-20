Nacidos en el circuito independiente porteño en los años ’80, “Los Macocos” construyeron una identidad artística combinando humor, ternura, crítica social, poesía escénica y la técnica del clown. Este estilo inconfundible los convirtió en referentes de la comedia.

A lo largo de su trayectoria, el grupo recibió múltiples reconocimientos, como los premios ACE, María Guerrero, Estrella de Mar y Trinidad Guevara, además de destacarse en festivales internacionales en España, Francia, México y Uruguay.

“¡Chau, Macoco!” reúne escenas inéditas con momentos emblemáticos de su repertorio, revisados desde la madurez, la memoria y el humor que siempre los caracterizó.



La obra escrita y dirigida por Mariana Chaud cuenta con las actuaciones de Daniel Casablanca, Martín Salazar, Gabriel Wolf y Marcelo Xicarts.

En su paso por El Marplatense, en la previa a lo que serán las funciones en el Teatro Tronador, donde también estarán durante la temporada de verano, el elenco habló sobre lo que significa este aniversario número 40 del espectáculo.

“Para celebrar estos 40 años se nos ocurrió la idea de que nuestras viudas iban a tirar las cenizas de Los Macocos. Su última voluntad era que juntaran sus cenizas y las tiraran en un teatro”, expresó uno de los protagonistas.

“Hay una recapitulación de estos 40 años y un homenaje. Recuperamos mucho del espíritu de nuestros primeros años. Volvimos al sketch, pero con una estructura dramática que lo sostiene. Nos divertimos mucho”, agregó otro de los actores de “¡Chau, Macoco!”.

Sobre lo que verán los espectadores que vayan a ver el espectáculo, manifestaron: “Con Mariana Chaud hicimos un trabajo hermoso. La gente se va a sorprender con la apuesta, la escenografía y el hecho de hacerlo en un teatro como el Tronador, donde además estaremos en temporada”.

En escena, “¡Chau, Macoco!” reflexionan sobre el paso del tiempo, la amistad y el oficio de hacer reír a través de gags, canciones y su característico delirio escénico.