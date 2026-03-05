Un grupo de ex trabajadores de la planta de galletitas Tía Maruca en Chascomús denunció que la empresa dejó de pagar las cuotas de la indemnización acordada tras el cierre de la fábrica en septiembre del año pasado.

Se trata de 27 empleados, entre ellos la jefa de planta, que quedaron sin trabajo cuando la firma Argenzum S.A. cerró de manera sorpresiva sus puertas en la ciudad bonaerense.

En ese momento, los trabajadores firmaron un acuerdo de desvinculación que establecía el pago del 70% de la indemnización en hasta 16 cuotas, según la antigüedad de cada empleado.

De acuerdo a lo informado por medios locales, los pagos se cumplieron entre octubre y enero, pero desde febrero dejaron de abonarse. La deuda fue asumida por la empresa Pipas, aunque hasta el momento los afectados aseguran que no recibieron respuestas claras sobre cuándo se regularizará la situación.

El problema se agrava porque no hubo despidos formales, lo que impidió que los trabajadores pudieran acceder al fondo de desempleo, dejándolos sin ingresos mientras buscan nuevas oportunidades laborales.

Mientras tanto, la producción de las galletitas Tía Maruca continúa en la planta de Albardón, en San Juan, operada por la firma Dilexis, que a comienzos de 2026 pasó a manos del empresario bonaerense Juan Carlos Crovella.

Fuente: Dib