Chascomús: despedidos de Tía Maruca denuncian que dejaron de pagarles la indemnización
Tras el cierre de la planta en septiembre, 27 trabajadores denuncian que desde febrero dejaron de cobrar las cuotas de la indemnización acordada.
Tras el cierre de la planta en septiembre, 27 trabajadores denuncian que desde febrero dejaron de cobrar las cuotas de la indemnización acordada.
Se trata de Chascomús y General Pinto. El objetivo del anuncio es que bañistas y deportistas no pongan en riesgo su salud en aguas recreativas.
La Policía Federal Argentina, a través de la Subdelegación Chascomús, recorrió junto a los docentes, y en el marco del protocolo sanitario por el coronavirus, las viviendas de los alumnos de la Escuela N°7 para entregar las donaciones.
Por el momento se desconoce el estado de salud de los ocupantes. El vehículo quedó volcado al costado de la cinta asfáltica y el camión cruzado sobre un carril.
La menor tenía 15 años y era buscada intensamente. Fuentes policiales confirmaron que el detenido le había dicho al propietario de la finca que había "enterrado un perro" .