Charo López vuelve con su noche de karaoke en Club TRI
En Mar del Plata, la actriz y comediante Charo López regresa con una nueva edición de su propuesta de karaoke en Club TRI, ubicado en 20 de Septiembre 2650.
Charo López vuelve con su noche de karaoke en Club TRI este sábado 11 de abril. El evento contará con apertura de puertas a las 21 y propone una noche de música, humor y participación abierta, donde el público podrá subir al escenario y cantar sin necesidad de experiencia previa. La consigna sigue siendo clara: no hace falta cantar bien, sino animarse y disfrutar.
La musicalización estará a cargo de DJ Mile Fiesta, quien acompañará la jornada con una selección de temas para sostener el clima festivo durante toda la noche.
Las entradas tienen un valor desde 8000 pesos y pueden adquirirse de manera online o en puntos de venta oficiales, con distintas opciones de pago y financiación. Desde la organización recuerdan que los tickets son nominales y recomiendan comprarlos únicamente a través de canales oficiales.
La propuesta se consolida como una opción ideal para compartir entre amigos, en un ambiente distendido donde el karaoke se convierte en excusa para reír y pasarla bien.
