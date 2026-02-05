Luego de un enero a puro canto y humor, el club recibe nuevamente esta propuesta que ya se convirtió en una de las más divertidas de la ciudad. La consigna sigue siendo la misma y es parte fundamental del encanto: no hace falta cantar bien, solo animarse y pasarla bien.

La actriz, comediante y conductora Charo López vuelve a ponerse al frente del evento con su estilo descontracturado, guiando al público, sumando humor y alentando a que todos se suban al escenario para interpretar esos hits que nadie se resiste a cantar.

La musicalización de la noche estará a cargo de DJ Mile Fiesta, quien acompañará la velada con una selección de canciones pensadas para sostener el clima festivo durante toda la noche.

Una propuesta ideal para compartir entre amigos, reírse, cantar sin miedo al micrófono y disfrutar de una noche donde el karaoke es la excusa perfecta para celebrar.





