La actriz Charo López regresa este viernes 17 con su propuesta de karaoke en una noche que promete risas y música. La consigna sigue siendo la misma: no hace falta cantar bien, solo divertirse. Será desde las 21:00 en el Club TRI (20 de Septiembre 2650).

Comediante y conductora, Charo López volverá a ponerse al frente del evento con su habitual humor y energía, invitando al público a subir al escenario y animarse a cantar sus temas favoritos.

La musicalización estará a cargo de Bruno el Pisciano, que acompañará la velada con una selección de temas para que la fiesta no pare.

