La noticia sacudió al mundo de la música: Charly García y Sting compartirán un proyecto en octubre, aunque todavía no se conocen los detalles. El anuncio llegó a través de un video minimalista que muestra una ventana con sonido de calle y la frase que reúne los nombres de ambos artistas junto a la fecha del lanzamiento.

El enigma se alimenta con imágenes recientes de Charly en Buenos Aires, donde fue visto rodando escenas a bordo de un taxi antiguo y luego en silla de ruedas asistido por su equipo. Todo parece formar parte de la antesala de esta colaboración internacional.

La relación entre ambos íconos tiene historia. En febrero pasado se reencontraron en el camarín de Sting, minutos antes de su show en el Movistar Arena porteño. El británico compartió en redes la foto del encuentro con un corazón, gesto que sus seguidores interpretaron como el inicio de algo más grande.

El anuncio llega pocas semanas después de que García recibiera el Doctorado Honoris Causa en la UBA, donde fue ovacionado como uno de los grandes referentes culturales de la Argentina. Ahora, su regreso al estudio o a los escenarios junto a Sting genera un clima de expectativa mundial.

Aunque no hay más información oficial, lo cierto es que “October 2025” ya quedó marcado en la agenda musical como una fecha a la que millones de fanáticos estarán atentos.

Fuente: TN