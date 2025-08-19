La Universidad de Buenos Aires (UBA) otorgó el título de Doctor Honoris Causa al icónico músico Charly García en un emotivo acto celebrado en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras, en Buenos Aires. La distinción, impulsada por la Cátedra de Música Popular de la carrera de Artes, reconoce su invaluable aporte musical y el impacto político de sus canciones en la historia argentina.

Charly García, a sus 73 años, ha marcado generaciones con su obra, convirtiéndose en un referente cultural que trasciende el ámbito musical. Sin proponérselo, su trayectoria ha sido una “cátedra” de creatividad y resistencia, lo que justifica plenamente este reconocimiento académico. El título de Doctor Honoris Causa, según la definición, es un honor otorgado por una universidad a personas con méritos excepcionales en campos como la cultura, la ciencia o el servicio público, y la música de García ha sido objeto de estudio en múltiples ocasiones.

El evento reunió a un público diverso, desde estudiantes hasta admiradores de distintas generaciones, quienes celebraron la presencia del artista. Aunque no abundaron los símbolos tradicionales como remeras o el característico brazalete rojo, la conexión con García fue evidente. Una joven alzó un cartel con la frase “Los dinosaurios van a desaparecer, defendamos la universidad pública”, en alusión a una de sus canciones y a la película Puan, asociada a esta facultad.

Entre los pasillos, los comentarios reflejaban la emoción de verlo en un espacio tan significativo: “Aunque no nos vayamos a sacar una selfie, para nosotros es más importante verlo y escucharlo acá, que es nuestra facultad”.

A pesar de una demora, agravada por una tormenta con alerta naranja que dificultó el acceso de García, su familia y los asistentes, el ambiente fue festivo. El público entonó clásicos como Seminare y Promesas sobre el bidet, además de corear “Olé, olé, olé, Charly, Charly”. Incluso temas de Sui Generis resonaron entre los presentes, demostrando la vigencia del músico.

El decano de la Facultad, Ricardo Manetti, destacó la relevancia del homenajeado: “Charly nos reúne a todos. Nos honra, nos enorgullece. Es nacional y popular. Es de los que transformaron el campo artístico”. El ingreso de García, quien se moviliza en silla de ruedas, fue recibido con una ovación que reflejó el cariño y admiración del público.

En un breve pero conmovedor discurso, Charly expresó: “Buenas tardes. Gracias por este reconocimiento tan importante. Desde ahora pasaré a llamarme Doctor Charly García”.

Fuente: con información de La Nación