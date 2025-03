Mariano Charlier ha sabido poner un poco de paz en un momento difícil para Aldosivi. Luego de la victoria frente a Argentinos Juniors como visitante, esta tarde, por penales, dejó en el camino a Gimnasia y Tiro de Salta y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina.

Desde Sarandí, el entrenador analizó el presente teniendo en cuenta que el club debe decidir si trae un nuevo DT antes del reinicio del Torneo Apertura de la Liga Profesional: “No sé que puede llegar a pasar. Es un buen momento en mi carrera, en mi vida para seguir. Ya tengo una formación importante, los jugadores están respondiendo bien, a mí, a Kiko, nos están respondiendo bien, ahí nos sentimos cómodos en el día a día”, expresó con la intención de quedarse.

La energía cambió sobre todo después de la victoria en La Paternal y al respecto, agregó que "se dieron cuenta que compiten, que están a la altura, que están en el nivel de lo que es una competencia tan pareja en el fútbol argentino. Me parece que tal vez en el partido contra Tigre, eso se había perdido un poco. No han ligado lo que tenían que ligar, tendría que tener más puntos de los que tienen.

En el primer tiempo ante el conjunto salteño de “Teté” Quiroz, le costó acomodarse y no fue superior: “todavía es un equipo que no está suelto. Las cosas no fluyen naturalmente. Un poco por la falta de confianza. En el fútbol no es fácil construir, elaborar, progresar y finalizar encima. No es nada fácil. Me parece que en el segundo tiempo mejoramos un poco”.

El penal decisivo de la tanda lo pateó Matías Morello, un jugador que pertenece al club y que Charlier conoce muy bien: “Me hubiese gustado que erre otro y no Matías que es un jugador nuestro, que es el club, es una lástima".