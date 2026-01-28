Docente, escritor e historiador, Charlie López se dedica a explorar esos términos, esas frases de la lengua popular que se repiten, pero que se desconoce su origen. Divulgador a través de programas de televisión, en radio o a través de libros, precisamente hoy a las 19:00 se presentará en la Villa Victoria (Matheu 1851) para charlar sobre su nuevo libro Todo tiene su historia en el marco del Festival Penguin Libros. Precisamente lo que busca es que los lectores conozcan su historia porque “conocerla nos conecta con nuestra cultura y con nuestra memoria”.

López firmará ejemplares de su libro y estará acompañado de su inseparable perrita Belle, una de las estrellas de El baúl de Charlie López, el programa que conduce por la señal de cable TN todos los sábados. Para el autor es de destacar la presencia en la Villa Victoria a la que definió como “un espacio cultural único” y consideró, en diálogo con El Marplatense en Verano, por Radio Mitre Mar del Plata, que “a veces los que viven en una ciudad no conocen sus propios lugares históricos, y Villa Victoria es uno de ellos”.

Casado con una marplatense, el autor señaló que Mar del Plata “tiene identidad propia y hasta vocabulario propio. La asocio con la alegría, el mar y la belleza. Es una ciudad absolutamente necesaria para los argentinos”. En este contexto, además de presentar el libro charlará con la gente sobre la diferencia entre supersticiones y costumbres, como siempre con ejemplos: “Por qué no se abre un paraguas bajo techo, por qué no se pasa la sal en la mano, por qué los espejos dan mala suerte, por qué se teme al gato negro. Va a ser una charla participativa y entretenida”.

Sobre Todo tiene su historia, López explicó que se trata de un recorrido lógico: “Mi primer libro salió en 1993 y se llamó Detrás de las palabras. Empecé con el origen de las palabras, después con el origen de las frases, y eso me llevó directamente a la historia. Este libro se llama así porque realmente todo la tiene”. El mismo, está dividido en tres partes, la primera sobre creencias y supersticiones; la segunda sobre usos y costumbres; y la tercera sobre el origen de las cosas: “El libro trata de encontrar disparadores para todo tipo de lectores”.

Precisamente, uno de los motivos del autor tiene que ver con el lector y la forma de acercarse a él. “Hoy, si querés que te lean, tenés que adaptarte al lector. El libro compite con celulares, tablets y computadoras. Por eso es corto, segmentado y se puede leer en cualquier orden. Es ideal para tiempos muertos: lo abrís donde querés y listo”.

-Las supersticiones ocupan un lugar central. ¿Cómo nacen?

Todas las culturas tienen supersticiones. El Homo Sapiens necesitó explicar lo que no comprendía: catástrofes, accidentes, desgracias. Entonces empezó a asociar hechos, animales o personas con lo que ocurría. Por ejemplo en la antigua Roma, antes de una batalla, llamaban a los augures. Si veían pájaros negros era un mal presagio. Si aparecían del lado izquierdo era peor todavía, porque “izquierdo” en latín es sinistra, de ahí viene “siniestro”. Por eso hoy decimos “no seas pájaro de mal agüero”.

-Muchas supersticiones siguen vigentes. Por ejemplo, la vaquita de San Antonio.

No la matamos porque es linda y la asociamos con la buena suerte. En realidad, protegía las cosechas porque comía pulgones. La gente veía mejores cosechas y pensaba que traía suerte. Antes se pedían deseos soplando una vaquita para que volara. Hoy casi no se ven en las ciudades.

-También hablás del respeto al pan.

Mi madre no me dejaba tirar pan sin besarlo antes. Es respeto por la comida y por el esfuerzo humano. Para los católicos, el pan es el cuerpo de Cristo. En muchas culturas, si se encuentra pan tirado, se lo levanta y se lo besa antes de apartarlo.

-¿Y el color amarillo, tan temido en el teatro y los medios?

Se asocia a la mala suerte porque Molière murió horas después de actuar vestido de amarillo en El enfermo imaginario. Además, según la tradición, Judas vestía de amarillo en la última cena.

-Entre tantos datos, ¿qué buscás con este libro?

Que sea un disparador de conversaciones. Para hablar en una cena, en la playa o con el vecino de la carpa de al lado. Todo tiene su historia, y conocerla nos conecta con nuestra cultura y con nuestra memoria.