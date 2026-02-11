El encuentro se realizará el domingo 15 de febrero desde las 10 de la mañana y combinará talleres ambientales, feria de emprendedores y espectáculos musicales en vivo.

Este domingo 15 de febrero, Chapadmalal será escenario de la tercera edición del Festival Cultura y Sustentabilidad, una propuesta que busca promover el cuidado del medio ambiente y fortalecer el compromiso comunitario en un barrio en constante crecimiento.

La jornada comenzará desde las 10 de la mañana con talleres de reciclaje y compostaje, además de charlas sobre energías renovables y eficiencia energética. También habrá espacios dedicados a la salud y el bienestar, con actividades orientadas a fomentar hábitos saludables y prácticas sustentables en la vida cotidiana.

La apertura oficial será a las 18 en Calle 0 y Yumbel, en Estafeta, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de música en vivo y una variada oferta gastronómica.

El escenario artístico contará con la participación de bandas locales como Shinkaleros Folklore, Vida Pura Reggae y Ramones Chapadmalal. Además, el festival incluirá un mercado de productos locales y ecoamigables, junto a una feria de emprendedores de la zona.

Otro de los ejes centrales del encuentro será el espacio destinado a las asambleas vecinales, que aprovecharán la convocatoria para visibilizar las problemáticas del sector y plantear acciones concretas para proteger y revalorizar el entorno natural.

El Festival Cultura y Sustentabilidad se consolida así como un punto de encuentro para la comunidad, el turismo y las organizaciones sociales, con el objetivo de combinar cultura, conciencia ambiental y participación ciudadana en un mismo espacio.