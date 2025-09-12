Argentina tuvo un viernes soñado en Groningen ganando los dos singles y dejando al equipo 2-0 arriba ante Países Bajos quedando a un triunfo del Final 8 de la Copa Davis.

Después de la victoria de Etcheverry, Francisco Cerúndolo hizo un gran trabajo para superar a Botic van de Zandschulp por 7-6 (4) y 6-1 para culminar la jornada sin perder sets.

El primer tramo del juego fue muy parejo con tres quiebres por lado pero parecía que en el tramo final la solidez le podía dar al europeo la posibilidad de definirlo. Tuvo la oportunidad de sacar para set pero Cerúndolo no lo dejó y emparejó de nuevo las acciones. En el tie break, el argentino estuvo 4-1 arriba pero cuando se lo empató van de Zandschulp, Fran volvió a mostrar su buen tenis para cerrarlo por 7-4.

Para la segunda manga, todo fue consolidación fue del argentino que se puso 4-1 arriba tirándole toda la presión al local que tenía que remontar una situación por demás adversa. No hubo vuelta atrás porque tuvo una solvencia extraordinaria para cerrar el partido por 6-1.

Viernes ideal para Argentina ante el último finalista de Copa Davis que dejar al equipo nacional 2-0 arriba y a un partido del Final 8 de Bologna, Italia.

Ese tercer punto lo buscará desde las 9 de la mañana el marplatense Horacio Zeballos junto a Andrés Molteni en el partido de dobles. En caso de que no se pueda cerrar allí, habrá dos singles más para tratar de cerrar la serie.