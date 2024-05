Luego de la eliminación de Quilmes de la Liga Argentina, es momento de balances y análisis de lo sucedido durante una larga temporada de competencia. El capitán y estratega del equipo Junior Cequeira habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) brindando su opinión acerca de lo que ha dejado una Liga marcada por lo emotivo.

"Todavía no hice un balance, está la amargura latente y la calentura de haber quedado eliminados en nuestra cancha por como se dio el juego. Esperábamos que iba a ser un partido duro, no pudimos cerrarlo y Lanús los aprovechó. Fuimos con la ilusión y mentalidad de ir juego a juego tratando de sacar algún punto allá, pero nos encontramos con un equipo que nos sacó de la cancha desde el principio en su cancha. Nosotros no estuvimos efectivos con el aro y ellos si, con el empuje de su gente y la cancha llena, mas la intensidad defensiva y el aro que se les abrió; terminaron imponiendose. Hicimos el desgaste pero los dos partidos se habían quebrado en el tercer cuarto", comentó primero sobre toda la serie frente al "Granate".

Lanús tiene un plantel muy largo y candidato a pelear por el ascenso, algo que el "cervecero" todavía no tiene: "con el formato que tiene la Liga, es muy difícil encontrar planteles largos y Lanús era uno de ellos. Tienen 9 jugadores muy parejos. En nuestro caso la lesión de Rodrigo Acuña la pudimos suplir en la posición de cinco con Verbauwede y Axel Marino; pero la lesión de Ecker nos complicó bastante porque es un rol distinto dentro del grupo y una posición donde tenemos un sólo jugador natural. Tuvimos que modificar nuestro estilo de juego. Eso en un playoffs y ante un equipo tan dinámico, nos complicó".

Llegar hasta los cuartos de final de la Liga Argentina no debe analizarse como algo aislado, sino como parte de un proceso de crecimiento que está llevando adelante Quilmes: "Si vamos a analizar lo positivo, desde que me tocó sumarme a esta estructura el año pasado, se dio un paso enorme hacia adelante. El hecho de jugar en el Martínez, la cancha llena, ver los nenes con la camiseta del club y todo ese sentido de pertenencia es muy bueno. La gente del club hizo un esfuerzo trabajando para dar un salto en ese sentido".

Justamente Cequeira puso en un lugar preponderante el hecho de jugar nuevamente en la sede social: "es muy emotivo. En el primer partido con Pergamino pude darme el lujo de disfrutar por fuera del juego para ver donde estaba parado. Desde los 15 años que llegué a Mar del Plata que juego en el Martínez, el día del partido hubo mucha gente que volvió a ir a la cancha. Estaban mi mujer, mis hijos y en el primer partido estaba mi viejo y mi hermana. Es muy especial, si hay algo que rescatar de esta temporada fue ese paso que se dio. Es el gran triunfo de Quilmes esta temporada".

El hecho de generar un sentido de pertenencia tan importante con la actividad más destacada del club en su propia sede, es socialmente un punto destacado: "Quilmes tiene demasiado movimiento dentro del club con la parte educativa, destreza y gimnasia artística que nos representan a nivel nacional, el gimnasio que abrió abajo, hay mucho movimiento con las actividades. Todo el tiempo estas viendo circular mucha gente, más allá del básquet. Es algo socialmente muy bueno y hay que remarcarlo porque, como padre, tengo la tranquilidad de dejar a mis hijos ahí y saber que están cuidados", finalizó.