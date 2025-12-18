Durante la segunda sesión extraordinaria del año, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto que regula el uso de celulares en las escuelas secundarias. La iniciativa, presentada por el legislador Martín Rozas, del bloque Unión y Libertad, obtuvo media sanción y ahora deberá ser tratada por el Senado.

La propuesta establece que los estudiantes solo podrán utilizar dispositivos móviles cuando formen parte de un proyecto pedagógico específico, debidamente fundamentado y autorizado por las autoridades escolares. El objetivo central es evitar el uso indiscriminado de pantallas durante la jornada educativa.

Al defender la iniciativa en el recinto, Rozas sostuvo que “hoy muchos alumnos están inmersos en la pantalla incluso en los recreos” y remarcó la necesidad de “impulsar la resocialización y fortalecer el proceso de enseñanza dentro del aula”, reduciendo elementos distractivos que afectan la concentración y el aprendizaje.

El proyecto también contempla que el Gobierno bonaerense elabore protocolos, recomendaciones e instructivos para la comunidad educativa, además de realizar un seguimiento de la implementación de la norma para evaluar posibles mejoras o ajustes en su aplicación.

En los fundamentos, el diputado recordó que países como Francia, Alemania, Noruega, Estados Unidos y China ya avanzaron con regulaciones similares, con resultados positivos en términos educativos. Además, advirtió sobre el impacto del uso excesivo de celulares en la interacción cara a cara y el desarrollo de habilidades sociales.

La iniciativa se suma a otros antecedentes en la Legislatura bonaerense: en septiembre ya se había sancionado una ley que limita el uso de celulares en la primera infancia y en las escuelas primarias. Con este nuevo avance, el debate sobre el rol de la tecnología en las aulas vuelve a instalarse con fuerza en el ámbito educativo provincial.

Fuente: Diputados bonaerenses