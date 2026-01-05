Una joven de 19 años fue aprehendida durante la madrugada de este lunes en el Paseo Victoria Ocampo, dentro del denominado “Complejo Ananá”, acusada de haber sustraído varios teléfonos celulares en el marco de los controles del Operativo de Sol a Sol.

El procedimiento fue realizado por personal de la UTOI, que detectó la situación cuando la imputada se retiraba del Club Ananá con varios dispositivos móviles, sin poder acreditar su propiedad. La maniobra fue advertida inicialmente por personal de seguridad privada del lugar, que dio aviso a los efectivos policiales.

Entre los elementos secuestrados se encontraban un iPhone negro con funda transparente con mariposas, un iPhone rojo con funda transparente y un iPhone blanco con funda negra. Ya en la dependencia policial, se presentó una adolescente de 16 años que reconoció uno de los teléfonos como de su propiedad.

Tomó intervención la UFI de Flagrancia a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, quien dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de hurto y el traslado de la imputada a sede judicial.

