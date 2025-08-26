En horas de la madrugada de este martes, personal del Comando de Patrullas detuvo a tres hombres acusados de cometer un robo agravado en un local de la zona comercial de Güemes. El hecho ocurrió en “Style Hair”, ubicado en Güemes 2465, donde los delincuentes rompieron la vidriera para ingresar y sustraer elementos.

El Centro de Operaciones y Monitoreo detectó que un vehículo Renault Sandero blanco se detuvo en el lugar y del mismo descendieron tres sujetos, uno con una barreta. Tras el ilícito, abandonaron el auto en Alsina y Garay y emprendieron la fuga, pero fueron rápidamente interceptados en las inmediaciones. Dos de ellos, de 34 y 53 años, fueron atrapados en Garay entre Las Heras y La Madrid, mientras que el tercero, de 29 años, fue alcanzado en Garay entre Las Heras y Sarmiento.

Durante la aprehensión se secuestraron herramientas utilizadas en el hecho (una masa, un cuchillo, un caño galvanizado en forma de T y destornilladores), además de prendas de vestir y una cartera vacía. Al verificar el rodado, se constató que los números de cristales no coincidían con el dominio colocado, confirmándose que tenía pedido de secuestro activo desde el 29 de julio de 2024 por robo.

La fiscal de Flagrancia, Dra. María Isabel Sánchez, dispuso que el conductor de 34 años sea imputado por Encubrimiento y Robo Agravado por ser en Poblado y en Banda, mientras que los otros dos detenidos quedaron imputados por Robo Agravado por ser en Poblado y en Banda. Los tres fueron trasladados a sede judicial.

Los antecedentes de los imputados refuerzan su historial delictivo: el mayor de 34 años ya cuenta con causas por tenencia ilegal de arma de fuego, amenazas, violación de domicilio, lesiones y daños; el de 53 años registra encubrimiento, infracción a la Ley de Estupefacientes, lesiones culposas y daño; mientras que el de 29 años tiene antecedentes por daño.

