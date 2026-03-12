Un adolescente de 15 años fue aprehendido por personal del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) luego de una persecución que finalizó en un descampado de la zona norte de Mar del Plata, tras detectarse que circulaba en una motocicleta con pedido de secuestro.

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El procedimiento se inició cuando los efectivos regresaban a su base operativa y, al circular por la avenida Fermín Errea, observaron una motocicleta de gran porte cuyo conductor se desplazaba sin casco y realizando maniobras peligrosas.

Al advertir la presencia policial, el motociclista intentó darse a la fuga e ingresó por calles de granza cercanas a una plaza. Luego abandonó el rodado en la intersección de Rejón y Pasaje Castellano y continuó la huida a pie por un descampado.

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Tras un breve seguimiento, los efectivos lograron interceptarlo a unos 200 metros del lugar. El conductor fue identificado como un adolescente de 15 años con domicilio en Mar del Plata.

Al inspeccionar la motocicleta abandonada, los agentes constataron que se trataba de una Royal Enfield Himalayan 411, que presentaba el sistema de encendido violentado y no tenía dominio colocado. La consulta en el sistema informático policial confirmó que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente solicitado por la Comisaría Sexta del pasado 11 de marzo.

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En el hecho intervino el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°4, a cargo del fiscal Carlos Russo, quien dispuso notificar al menor de la formación de causa por el delito de encubrimiento, el secuestro del rodado y su puesta a disposición de la dependencia solicitante. También ordenó la posterior entrega del adolescente a su progenitora, conforme a la normativa vigente.