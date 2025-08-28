Un operativo policial permitió esclarecer un violento robo a un trabajador de la aplicación. El imputado quedó detenido en la Unidad Penal de Batán.

Un allanamiento realizado en una vivienda de la calle Armenia al 2400 terminó con la aprehensión de un joven de 19 años acusado de asaltar a un chofer de aplicación en Mar del Plata.

El hecho ocurrió el pasado 25 de agosto cerca de las 20.30, cuando un hombre de 64 años tomó un pasajero en Brown y Carrillo. El supuesto cliente le indicó que lo trasladara hasta la intersección de Armenia y Falucho y, al llegar al destino, lo amenazó y le robó un teléfono celular Samsung A13 de color azul junto a 50 mil pesos en efectivo.

Tras la denuncia, personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 12º inició una investigación que permitió identificar al presunto autor y localizar su domicilio. Con la intervención de la UFI N° 4, a cargo de la Dra. Constanza Mandagarán, y el Juzgado de Garantías N° 1 del Dr. Daniel De Marco, se otorgó la orden de allanamiento.

El procedimiento fue concretado por efectivos de la Comisaría 12º con apoyo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD). En el lugar se hallaron teléfonos celulares, un posnet de Mercado Pago —utilizado para recibir transferencias de dispositivos robados— y, en el patio, un capot de Volkswagen Voyage con pedido de secuestro activo desde el 7 de junio pasado a solicitud de la Comisaría 7º.

La fiscal Mandagarán dispuso el secuestro de todos los elementos electrónicos. En tanto, el fiscal de Flagrancia, Dr. Eduardo Layus, ordenó que el joven sea notificado de la formación de causa y trasladado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.