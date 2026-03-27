Policía Federal informó sobre un procedimiento realizado el pasado martes durante la marcha por el Día de la Memoria, cuando un joven de 23 años fue detenido tras agredir a una mujer con un menor en brazos y ser encontrado con drogas y armas en pleno centro marplatense.

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El operativo se desarrolló en el marco de un refuerzo de seguridad dispuesto ante la masiva convocatoria en la zona céntrica, particularmente en las inmediaciones de la Cámara Federal de Apelaciones, donde el personal cumplía tareas de prevención. El hecho se desencadenó en Diagonal Pueyrredón y La Rioja.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos advirtieron una situación de violencia en la vía pública e intervinieron de inmediato, identificando al agresor, quien portaba un cuchillo en la cintura. Tras ser reducido mediante el uso de la fuerza mínima indispensable, se le realizó un cacheo preventivo en presencia de testigos.

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Durante la requisa, los agentes secuestraron otro cuchillo, una manopla metálica, dos teléfonos celulares, más de veinte envoltorios de marihuana fraccionada para su presunta comercialización y una suma de dinero en efectivo sin justificar.

El detenido fue trasladado a la dependencia federal, mientras que en la causa intervino la Fiscalía de Estupefacientes del Departamento Judicial de Mar del Plata, a cargo de Rodolfo Moure, que dispuso actuaciones por infracción a la Ley 23.737. Asimismo, tomó intervención la UFI de Flagrancia por el hecho de violencia de género.

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