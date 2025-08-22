Un operativo de la UTOI culminó con la aprehensión de un joven de 19 años en la vía pública, en la intersección de Valentini y Arana y Goiri. El sospechoso intentó escapar al advertir la presencia de los uniformados y arrojó un arma de fuego hacia el interior de la vivienda de un vecino.

Los efectivos ingresaron al patio con la autorización del propietario y secuestraron un revólver calibre .32 corto, marca Rossi, con cinco cartuchos intactos. La maniobra de descarte fue observada por el personal interviniente y quedó asentada en las actuaciones. No se registraron disparos ni personas heridas durante el procedimiento.

La detención se produjo en el marco de recorridas preventivas que realizaba la UTOI en la zona. Según señalaron fuentes del caso, el joven fue reducido a pocos metros del lugar donde arrojó el arma y trasladado a la dependencia para su identificación y notificación legal.

Intervino la UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Eduardo Layus, quien dispuso la formación de causa por portación ilegal de arma de fuego de uso civil conforme al artículo 60 del C.P.P. También ordenó el traslado del imputado a la Unidad Penal N.º 44, quedando a disposición de la Justicia.

El revólver y la munición incautada fueron enviados a peritajes balísticos. Investigadores buscarán establecer el origen del arma, su posible relación con otros hechos y si cuenta con pedido de secuestro. También se revisarán cámaras de seguridad del sector para reconstruir los movimientos previos del aprehendido.

Desde la fuerza remarcaron que este tipo de intervenciones se enmarca en los operativos de saturación y controles dinámicos orientados a prevenir delitos con uso de armas en corredores barriales y arterias de alto tránsito.