La intervención se originó a partir de una denuncia radicada el 3 de febrero por el robo de un teléfono iPhone en el centro de la ciudad. A través del rastreo del dispositivo, se estableció que la última señal se había registrado en la zona de Moreno, entre Corrientes y Entre Ríos, lo que motivó una inspección en el local.

El operativo fue llevado adelante por personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Primera junto a agentes de Inspección General. En el lugar, ubicado sobre la calle Moreno al 2200. se encontraron dos teléfonos con bloqueo por robo, hurto o extravío, por lo que el responsable del comercio fue aprehendido y notificado de la formación de una causa por encubrimiento.

En la causa intervino la Fiscalía de Flagrancia, que dispuso la liberación del imputado conforme al artículo 161 del Código Procesal Penal, convalidando el secuestro de los equipos.

Además, se labraron actuaciones por infracción a la Ley 8031/73, al constatarse la falta de documentación habilitante para el desarrollo de la actividad comercial. En ese marco, se secuestró la totalidad de los equipos hallados en el local, un total de 19 teléfonos celulares.

