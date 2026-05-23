Un operativo realizado en la ciudad terminó con el desmantelamiento de un presunto punto de venta de drogas y un hallazgo que sorprendió a los investigadores: dos monos capuchinos y varios gallos presuntamente utilizados para peleas clandestinas permanecían encerrados dentro de las propiedades allanadas. La intervención estuvo a cargo de efectivos de la División Investigaciones Especiales de la Policía Federal, en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes.

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La investigación, impulsada por la fiscal de Estupefacientes Daniela Ledesma y autorizada por la jueza de Garantías Rosa Frende, derivó en procedimientos simultáneos en dos inmuebles ubicados sobre Leguizamón al 2500 y Rawson al 9100, lugares que estaban bajo seguimiento por presuntas maniobras de venta de droga.

Durante las requisas, los agentes secuestraron cocaína, marihuana y otros elementos considerados de interés para la causa judicial. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando los efectivos encontraron en las viviendas a dos monos capuchinos en cautiverio y varios gallos de riña, en un presunto caso paralelo de tenencia ilegal de fauna.

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Pese al despliegue policial, no hubo detenidos durante los allanamientos, ya que la pareja investigada no se encontraba en los domicilios al momento de los procedimientos. Fuentes ligadas a la causa indicaron que ambos continúan siendo buscados mientras avanza la investigación judicial. Los animales rescatados quedaron bajo intervención de organismos especializados para evaluar su estado y definir su traslado.

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