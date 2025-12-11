Un adolescente de 17 años fue aprehendido en el barrio Belisario Roldán acusado de cometer diversos delitos —entre ellos robos calificados y el intento de asalto a un agente de la Policía Federal— luego de una investigación que incluyó análisis de cámaras, testimonios y allanamientos coordinados por distintas fiscalías.

El hecho principal ocurrió el 8 de diciembre en Alfonsina Storni al 5400, cuando un hombre de 51 años, integrante de la fuerza federal, llegaba a su vivienda y fue interceptado por dos individuos a bordo de una moto tipo enduro. El acompañante descendió apuntándolo con un arma, mientras el conductor lo instaba a concretar el robo. Al identificarse como policía, se produjo un intercambio de disparos que obligó a los atacantes a escapar por calle Storni hacia Artigas.

En la madrugada del 9, personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 12°, con apoyo de la UPPL, concretó la detención del sospechoso, sobre quien pesaba una orden de captura vigente desde el 27 de octubre por “robo agravado con arma de fuego”, dictada por el Juzgado de Garantías del Joven. El adolescente presentaba heridas de bala en una pierna y lesiones en la zona abdominal compatibles con el enfrentamiento ocurrido el día anterior, por lo que fue asistido y luego trasladado al Centro Especializado de Aprehensión. Según el parte medico del joven no presenta ningún compromiso ocio ni vascular. Por ende le darán el alta en breve con sus respectivos cuidados.

Tras las primeras intervenciones, se profundizó la investigación: el cotejo de imágenes privadas, declaraciones de vecinos y distintos trabajos de campo permitieron confirmar su participación en el intento de robo al policía y en otros hechos registrados tanto en jurisdicción de la Comisaría 7° como de la 12°. Con los elementos reunidos, se realizó un allanamiento en su domicilio, donde se secuestró una campera con manchas compatibles con sangre —utilizada al momento de resultar herido— y varios teléfonos celulares. La Fiscalía, a cargo de la Dra. Mariana Baqueiro, ordenó el secuestro de todo el material.

Antecedentes vinculados

El 1 de diciembre, en avenida Arturo Alió al 1700, un hombre de 55 años denunció que tres delincuentes armados lo sorprendieron dentro de un galpón y le robaron las llaves de su camioneta Ford Ranger, además de un celular Samsung.

Un día después, en Garay y Carlos Suárez, un chofer de la línea 531 —empresa 12 de Octubre— fue asaltado por un falso pasajero que subió al colectivo, exhibió un arma y le robó su teléfono Motorola. En el mismo episodio también despojó de su celular Samsung a un adolescente de 13 años que viajaba a bordo.

Las actuaciones quedaron a cargo de la UFIJE N°4 (Dra. C. Mandagaran), con la intervención de la F.R.P.J (Dra. M. Baqueiro) y el Dr. W. Martínez Soto. El menor permanece alojado mientras avanza la causa por los hechos atribuidos.

