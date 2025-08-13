Un joven de 20 años fue aprehendido en la madrugada de este miércoles luego de ser sorprendido por personal policial cuando intentaba huir tras violentar la persiana de un gimnasio ubicado en Avenida Edison al 900.

El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la mañana, cuando operadores del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) detectaron la maniobra y alertaron al Comando de Patrullas. Minutos después, en la intersección de Ayolas y Padre Dutto, interceptaron al sospechoso que llevaba consigo un rotomartillo y un par de guantes sustraídos del lugar.

Entre sus prendas, los efectivos hallaron además un clavo de 7 centímetros con un mango de madera en forma de “T”, presuntamente utilizado para forzar la entrada.

La intervención quedó a cargo del fiscal de Flagrancia, Dr. Leandro Arévalo, quien dispuso la notificación de formación de causa por “robo en grado de tentativa” y el traslado del aprehendido al Palacio de Tribunales.

