Un hombre de 31 años fue detenido este mediodía en Chapadmalal luego de que la Policía confirmara que sobre él pesaba un pedido de captura activa por una causa de tentativa de robo.

Ads

El procedimiento se realizó en la calle F, entre 5 y 7, en el marco del Operativo Sol a Sol 2025/2026. Personal del Destacamento Chapadmalal identificó al sospechoso durante una recorrida preventiva y, al chequear sus datos, surgió que era buscado por la Justicia.

La orden de captura había sido emitida el 30 de julio de 2024 por el Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial de La Plata, en el marco de una causa penal que aún seguía vigente.

Ads

Tras la aprehensión, los efectivos se comunicaron con el juzgado interviniente, desde donde se dispuso que el imputado sea notificado para presentarse a primera audiencia con el fin de regularizar su situación judicial.

El hombre quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan los operativos de control e identificación en distintos puntos del sur del partido de General Pueyrredon.

Ads