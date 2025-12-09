Un hombre de 33 años, que se encontraba evadido de un arresto domiciliario y tenía pedido de detención vigente, fue capturado este lunes en Batán por personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 8ª.

La investigación se centró en el domicilio de la pareja del sospechoso, en el barrio Las Alamedas, donde los efectivos sospechaban que el hombre se ocultaba nuevamente. Tras realizar tareas de vigilancia en distintos horarios y con diferentes medios de movilidad, el operativo se concretó en calle 43 entre 56 y Colectora Batán, donde finalmente lograron detenerlo. Según indicaron fuentes policiales, el sujeto había modificado su apariencia, cortándose el cabello y utilizando lentes para evitar ser reconocido.

El detenido tenía procesos en curso por abuso de armas, allanamiento por robo, lesiones leves, daños, tentativa de homicidio, tenencia y portación ilegal de arma de fuego, además de una causa por tenencia de estupefacientes. También estaba imputado por dos hechos de robo agravado, uno de ellos cometido con arma de fuego y otro en poblado y en banda.

La causa está en manos de la UFI Descentralizada de Mar Chiquita, a cargo del Dr. Benedeti, mientras que el Juzgado de Garantías N° 5, a cargo del Dr. Gabriel Bombini, interviene en las actuaciones. Tras su aprehensión, el fiscal interino Dr. Javier Iorio convalidó la detención y ordenó su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán, donde quedó alojado.

