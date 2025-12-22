Un hombre de 31 años fue imputado por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes tras un procedimiento policial realizado en la localidad de Batán.

El operativo estuvo a cargo de personal de la Comisaría Octava, que identificó al sujeto en la zona de calle 132 y la colectora. Durante la requisa, los efectivos hallaron en una mochila que llevaba consigo 18 envoltorios de nylon con una sustancia vegetal similar a marihuana.

Según se informó, el test orientativo arrojó resultado positivo para Cannabis Sativa, con un peso total de 38 gramos. Además, se secuestraron cuatro envoltorios de nylon con sustancia blanca en polvo, que tras el test correspondiente dieron positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso total de 2 gramos.

Intervino la UFIJE de Estupefacientes y, tras la comunicación con la fiscal interviniente, se dispuso la notificación de la formación de causa en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal. Posteriormente, el imputado recuperó la libertad conforme a lo establecido en el artículo 161 del mismo cuerpo legal.

