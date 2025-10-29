Un hombre de 31 años fue detenido este martes por la tarde en pleno centro de Mar del Plata, luego de ser captado por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) mientras manipulaba un sable samurái.

Al ser interceptado por personal policial y de Prefectura Naval Argentina, se constató que llevaba además 28 paquetes cerrados con bikinis color turquesa y un nunchaku, sin poder justificar su procedencia.

Horas antes, un comerciante de 40 años había denunciado el robo en su local “Come On”, ubicado en Rivadavia al 3300. El hecho ocurrió cerca de las 5:30 de la madrugada, cuando un vecino lo alertó por la rotura de la vidriera. Al llegar al lugar, el damnificado constató el faltante de distintos artículos exhibidos, entre ellos videojuegos, joysticks, sables coleccionables, auriculares y micrófonos.

Tras el operativo, la fiscal de Flagrancia, Dra. Mariana Baqueiro, dispuso que el detenido fuera notificado por el delito de “Encubrimiento”, el secuestro de los elementos hallados y su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

El acusado posee un extenso prontuario con antecedentes por abuso sexual, daño, tentativa de hurto, robo agravado en poblado y en banda, entre otros delitos.

