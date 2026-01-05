Dos mujeres de 41 y 36 años fueron aprehendidas tras cometer un hurto bajo la modalidad de mecheras en un local de indumentaria ubicado en Buenos Aires al 1800, en pleno centro de Mar del Plata.

El hecho ocurrió en el marco del Operativo Sol a Sol 2025/26, cuando personal de la Subcomisaría Casino intervino luego de que las imputadas sustrajeran dos pantalones de jogging del comercio Fashion. La mercadería fue recuperada por la víctima, un joven de 21 años.

Durante el procedimiento, los efectivos también secuestraron otros elementos cuya procedencia no pudo ser acreditada, entre ellos tres buzos de frisa, siete pantalones cortos de niño y una caja de alfajores Havanna.

Tomó intervención la UFI de Flagrancia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, quien ordenó la notificación de la formación de causa y el traslado de las aprehendidas al Palacio de Tribunales.

