La policía logró detener a cinco personas acusadas de integrar una banda dedicada al robo de vehículos en Mar del Plata, tras un operativo que permitió recuperar un Volkswagen Gol Trend sustraído a mano armada durante la tarde del martes.

Según se informó, un hombre de 62 años, chofer de Uber, fue interceptado por cuatro delincuentes armados en la intersección de Scarpatti e Irala, donde lo amenazaron, le robaron su vehículo y su teléfono celular. Tras la denuncia, se desplegó un operativo de búsqueda que permitió localizar el auto robado en De los Reservistas y Guanahani.

Minutos más tarde, personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Decimoprimera, que realizaba tareas de investigación vinculadas al hecho, detectó a cinco personas intentando retirar el vehículo sustraído, movilizándose en otro Volkswagen Gol Trend, de color negro. Ante esta situación, los efectivos procedieron a la aprehensión inmediata de los sospechosos.

Los detenidos fueron identificados como cuatro hombres de 22, 23, 28 y 35 años, todos domiciliados en Mar del Plata, y un menor de 15 años. Durante el procedimiento, la policía secuestró ambos vehículos y, entre las pertenencias del menor, halló la llave del auto robado, elemento clave para la causa.

En relación al adolescente, se dio intervención al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo del Dr. Walter Martínez Soto, quien dispuso la notificación de la causa y su traslado al Centro Especializado de Aprehensión.

Por su parte, los adultos quedaron a disposición del fiscal Alejandro Pellegrinelli, titular de la Fiscalía N° 5, quien ordenó la formación de causa por el delito de “Robo agravado en poblado y en banda y por el uso de arma de fuego”, además de su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

