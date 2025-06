La Corte Suprema de Justicia de la Nación se reúne esta tarde para definir su postura sobre la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad. El presidente del tribunal, Horacio Rosatti, convocó a sus colegas a las 16. Si confirman la pena de 6 años de prisión y su inhabilitación, la ex presidente no podrá ser candidata en las próximas elecciones.

En ese marco, Rosatti y su colega Carlos Rosenkrantz ya entregaron sus votos, cada uno por su cuenta, en la Secretaría Penal de la Corte Suprema de Justicia.

La condena saldría después de 16, el horario al que Rosatti citó al resto de los integrantes de la Corte para tratar la causa, una reunión en la que se definirá si la ex jefe de Estado sigue o no en libertad.

A la espera del fallo, el dirigente social Juan Grabois dijo que "en este momento se está pergeñando la ruptura definitiva del orden constitucional argentino" y convocó a los militantes peronistas a concentrar en la sede del Partido Justicialista de la calle Matheu al 100.

"La detención de la ex Presidenta de la Nación y Presidenta del principal partido de oposición, Cristina Fernández de Kirchner, es un estado de sitio encubierto y el inicio de una virtual dictadura", sentenció Grabois en su cuenta de X.

En el mismo sentido se expresó "Wado" de Pedro, quien aseguró que una condena a Cristina Kirchner "pone en juego" la democracia.

El senador nacional participó del encuentro de senadores de Unión por la Patria con Cristina Kirchner, donde se habló de los "proyectos de ley para proteger a los jubilados, personas con discapacidad, universidades públicas y a todos los sectores castigados por el ajuste de Milei".

Asimismo, convocó a acompañar a la ex mandataria ante el "inminente fallo de la Corte con el que quieren proscribir a Cristina", que "pone en juego no sólo el porvenir" de la oposición y el PJ "sino el de todo el pueblo en su conjunto, la democracia y la vigencia del Estado de Derecho", escribió de Pedro en X.

En tanto, el referente del Frente Renovador Sergio Massa consideró que la causa Vialidad "está plagada de irregularidades" y pidió el máximo tribunal "admita el recurso extraordinario presentado por la defensa de Cristina Kirchner y revise la sentencia dictada por el TOF N.º 2".

Si bien estaba previsto un encuentro para diseñar un "apoyo institucional" conjunto del Frente Renovador y el Partido Justicialista, al conocerse que la Corte se reunirá esta tarde para definir si la ex presidente va presa o no, la estrategia debió ser replanteada y quedó en manos de Massa fijar una postura. "La judicialización de la política no puede reemplazar el funcionamiento pleno de la democracia en nuestra República", indicó el partido del tigrense en un comunicado.

