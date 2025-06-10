Prisiones domiciliarias: "Nos hemos opuesto a todos y cada uno de los pedidos"

El Fuero de Responsabilidad Penal juvenil, no ha escapado al pedido de libertades condicionales o prisiones domiciliarias, con motivo de la pandemia del Covid-19. Marcelo Yañez Urrutia, Fiscal del fuero de menores manifestó que "se está trabajando profundamente para las apelaciones de los pedidos".