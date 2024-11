En su presentación ante la Justicia, Alberto Fernández declaró que no incurrió en ninguna irregularidad o acto de corrupción relacionado con el decreto que involucra a Nación Seguros: el ex presidente negó categóricamente haber ayudado a su amigo Héctor Martínez Sosa a conseguir contratos con el Estado como broker.

“Respecto de Héctor Martínez Sosa, he tenido siempre una relación de afecto, pero jamás pedí a nadie que un seguro del Estado pase a través de sus manos o lo tomen a él como asesor de seguros. Héctor Martínez Sosa me conoce y conoce mi rigidez en ese tema”, expresó el ex presidente este miércoles en Comodoro Py.

Fernández, que se negó a responder las preguntas del juez Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo, defendió el decreto 823/2021, que obligó a las entidades estatales a contratar pólizas a través de Nación Seguros. “En lugar de pagarles a empresas privadas, podíamos direccionar esos recursos a una aseguradora que los dirigía a Banco Nación para mejorar la existencia crediticia”, señaló.

En el caso, la Justicia intenta determinar si María Cantero aprovechó la cercanía con el poder para conseguirle contratos a su esposo, el broker Héctor Martínez Sosa. “Si por debajo de mí algún funcionario tuvo alguna inconducta, yo no lo supe y no quiero avalarlo con las explicaciones que doy -señaló y agregó- La prima, que es el precio que el Estado Paga a Nación Seguros por el seguro, incluye el costo que representa un asesor de seguros. La intervención de productores no genera una erogación del erario público”.

“En mis cuatro años de mandato no creo haberlo visto o haber hablado con él más de cuatro o cinco veces, y siempre hablamos de cuestiones sociales, nunca de cuestiones de negocios, que desconozco”, aseguró Alberto Fernández sobre Martínez Sosa.

Durante su declaración, el fiscal Carlos Rívolo le preguntó si podía mostrarle un chat que forma parte de la causa, una solicitud que Fernández aceptó. Se trata de un mensaje en el que su secretaria privada, María Cantero, le dice: “Héctor (Martínez Sosa, su marido) tiene un problema con un contrato de Cancillería”. La respuesta del ex mandatario fue: “Yo me ocupo”.

El fiscal, entonces, le pidió que explicara el significado de esa frase. En ese momento, Fernández relató: “Faltaban nueve u ocho meses para dejar el Gobierno y me anoticio de que en la Cancillería querían cambiar el asesor de seguros. Lo llamé al Canciller y le pregunté si tenía algún problema con los seguros, porque estaban pidiendo un cambio de asesor. ‘Yo no pedí nada’, me dijo el canciller, que era Santiago Cafiero. Y le dije: ‘Fijate porque algún pícaro debe estar queriendo hacer un negocio’. Mi intervención fue por un seguro de Provincia ART, no tenía nada que ver con Nación Seguros”.

“Como pueden ver, en el chat habla sola María Cantero, y la única respuesta que obtiene es un lacónico ‘ya me ocupo’. El ‘ya me ocupo’ consistió en llamar al canciller y preguntarle si había algún problema con el seguro de provincia ART. Le advertí que algún pícaro estaba queriendo nombrar algún asesor de seguros, y que tenga cuidado de que no sea una maniobra en la que alguien pretendiera sacar ventaja. Ese es el sentido de lo que hablé y del ‘ya me ocupo’”, dijo.

El ex presidente llegó a la sala del piso cuatro de Comodoro Py, presentó un escrito de descargo e hizo una declaración vinculada con el decreto de Nación Seguros. Tras ello, negó haber tenido vinculación con la maniobra fraudulenta. Se limitó a contestar sólo lo que le preguntó su abogada, Mariana Barbitta.

Pasado el mediodía finalizó la indagatoria y Alberto Fernández se retiró del recinto, una vez más, sin brindar declaraciones a la prensa. Sin embargo, quien sí habló con los periodistas fue su defensora, que aseguró que la indagatoria fue “tensa”. “Por el planteo de recusación que viene sosteniendo el doctor (Alberto) Fernández con el juez Ercoloni era casi lógico que la situación iba a ser tensa, inclusive le planteó que el rechazo de la nulidad tuvo que ver con esta arbitrariedad”, expresó Barbitta.

En tal sentido, sostuvo que el decreto de los seguros “es jurídicamente impecable, legítimo y está sostenido en el marco de una decisión administrativa”. “No hay ninguna discusión sobre el decreto, el objetivo estuvo relacionado con cortar la carterización. La propuesta del decreto, que tuvo sus antecedentes en años anteriores, como en 2021 respecto de YPF, era de limitar que las divisas salgan al exterior”, añadió la defensora.

En ese sentido, insistió que “el tema de la tercerización está alejado del decreto” y aseguró que pedirán la nulidad de la indagatoria.

Por otra parte, precisó que Fernández, durante su declaración, explicó cómo es el proceso de los seguros y advirtió que “de ninguna manera habilitó ningún tipo de intervención”.

“Alberto Fernández en ningún momento benefició a nadie, el decreto excluía la posibilidad de intermediación. Esto (la indagatoria) tiene que ver con un direccionamiento político, se puso en juego una política que no es judiciable”, insistió Barbitta.

Por último, señaló que el ex presidente recusó al juez Ercolini porque siente que “no está ante un juez imparcial”. “No le garantizan seguridad y tranquilidad como deberían hacerlo a todos los ciudadanos cuando se enfrentan a una situación judicial”, completó.

Fuente: TN