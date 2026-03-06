Catherine Fulop feliz con la llegada de su nieta Gia
Catherine Fulop compartió recientemente su inmensa alegría en redes sociales tras el nacimiento de su primera nieta, Gia, hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala.
La actriz venezolana, quien viajó a Italia junto a su esposo Osvaldo “Ova” Sabatini para acompañar a su hija, ha utilizado su cuenta de Instagram para revelar detalles del nacimiento y mostrar su emoción en esta nueva etapa como abuela.
VIDEO https://www.instagram.com/reel/DVhJVdYjgHC/?igsh=a2Q5NHR1ZWU5ZDRu
