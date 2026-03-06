Carherine Fulop

Catherine Fulop feliz con la llegada de su nieta Gia
Catherine Fulop compartió recientemente su inmensa alegría en redes sociales tras el nacimiento de su primera nieta, Gia, hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala.
Catherine Fulop compartió recientemente su inmensa alegría en redes sociales tras el nacimiento de su primera nieta, Gia, hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala.
La conductora reveló que su esposo, Ova, y su hija, Tiziana, también dieron positivo. "Los primero días son fuertes", detalló en un video que compartió en sus redes sociales.