La emblemática actriz francesa Catherine Deneuve fue anunciada como nueva representante de la marca de alta gama Louis Vuitton. Su incorporación forma parte de una campaña conmemorativa del histórico monograma de la casa de moda.

Convertida en un símbolo de elegancia y sofisticación desde hace décadas, Deneuve protagoniza una producción fotográfica en la que luce uno de los modelos más emblemáticos de la marca: el bolso Alma. Con un estilismo sobrio y refinado, la actriz refleja el espíritu clásico y atemporal que caracteriza a la firma.

Desde la casa de moda destacaron que su trayectoria, personalidad y presencia escénica representan valores que coinciden con la identidad de la marca. En redes sociales, la campaña fue bien recibida y muchos usuarios celebraron que una figura de su edad sea elegida como imagen de una de las firmas más importantes del mundo fashion.

La iniciativa forma parte de una serie de acciones globales impulsadas por Louis Vuitton para conmemorar el aniversario de su tradicional monograma, uno de los símbolos más reconocidos de la industria del lujo. En esta celebración también participan otras figuras internacionales, entre ellas Zendaya, quien integra el grupo de embajadores convocados para la campaña.

