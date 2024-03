Con sólo 16 años, la nadador Catalina Acacio ha logrado algo extraordinario: en el Campeonato de la República de Juveniles se consagró tri-campeona nacional y, además, logró la marca que la clasificó al Pan Pacific Junior que se realizará en Australia.

Deportivamente está clasificada, pero desde el punto de vista económico, tiene que solventarse la posibilidad de representar al país del otro lado del mundo y no quiere perder la oportunidad. En diálogo con Marca Deportiva Radio la deportista del Club Kimberley comentó sobre el torneo que "en realidad pensaba ir a tirar la marca pero no tenía tan planeado entrar al torneo, sino acercarme lo más que pudiera. El primer día llegué y sentí que estaba "arriba del agua"; es una sensación buenísima para los nadadores", recordó.

A partir de ahí, todo empezó a fluir con muchísima naturalidad. “El primer día tuvimos los 100 pecho y el tiempo fue buenísimo, bajé mi marca más de un segundo a la mañana y a la tarde. El segundo día, los 200 pecho eran mi objetivo y a la mañana en la eliminatoria estaba muy nerviosa. No me fue del todo bien pero ya metí la marca para Australia. Estaban todos felicitándonos, pero no estábamos conformes. A la tarde en la final estaba más confiada y positiva, me acomodé más técnicamente y me salió el tiempo que me tenía que salir. El tercer día nadé los 50 libres que no es mi prueba y el cuarto día, los 50 pecho que otra vez me sentía muy bien”. La naturalidad de su relato, lleva a pensar que en la prueba que peor se sintió en el agua, logró la marca que buscaba. Increíble.

La primera parte del trabajo está cumplida, pero ahora tiene que reunir dinero para poder participar en Australia, algo realmente complicado porque necesita una suma importante. A través de sus redes sociales, Catalina pidió ayuda publicando su alias catamdp.australia para que aquellos que puedan, colaboren para que de un paso importante en su carrera.

Ya sabe lo que significa estar en otro país representando a Argentina porque participó de un torneo en Mococca, Brasil: “es una sensación increíble, es super lindo. Cuando fui a Brasil la pasé re bien con mis compañeros de selección, no conocía a casi nadie. Es algo increíble, estoy emocionada y feliz por esta oportunidad".

FOCALIZADA EN MEJORAR

Acacio apenas está empezando a desarrollar su carrera y sabe que tiene cosas por trabajar. Su relación con la natación comenzó cuando tenía apenas 5 años pero por un corto período, hasta que a los 11 lo tomó de otra forma: “empecé a nadar porque mi mamá me obligó, le tenía un poco de miedo al mar y viviendo en Mar del Plata, tenía que saber nadar", contó.

Tuvo una escala previa antes de recalar en el Club Kimberley donde se convirtió en Federada luego de la pandemia, en enero de 2021. Las competencias nacionales empezaron a ser parte cotidiana de su vida y tenía otros aspectos por trabajar. No dudó en hacerlo.

“Empezaré a trabajar con un psicólogo deportivo. Hace un año que estoy con él y mejoré. El año pasado me ponía muy nerviosa antes de los torneos, lloraba, soy de angustiarme y lo sufría mucho. Mi mamá me dijo que averiguáramos como solucionarlo. Nos recomendaron que vaya a un psicólogo deportivo y me hizo mejorar muchísimo”, expresó Catalina.

Todavía es algo que sigue trabajando porque los nervios están presentes, pero es consciente de que ha dado un paso importante: “antes me sentía ansiosa y nerviosa, pero no sabía como identificarlo. Primero aprendí a identificarlo y es la única manera que tengo de controlarlo un poco más”.

Con un futuro promisorio y un presente para destacar, Catalina Acacio quiere competir en Australia aunque la realidad económica sea complicada. Como todo objetivo que se ha planteado, está trabajando por ello.