La Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal anunció las nuevas ubicaciones de los quirófanos móviles para la castración de perros y gatos, que funcionarán durante la última semana de febrero en distintos barrios de la ciudad. Previamente, se brindarán charlas sobre tenencia responsable de mascotas.

Este lunes, antes de las 08:00, el servicio se prestará en el Galpón Municipal Parque Camet (Beltrán 5400). En tanto, del martes 24 al viernes 27, también antes de las 08:00, los quirófanos móviles funcionarán en la sociedad de fomento Florencio Sánchez (Dellepiane 2431).

Por su parte, la Delegación Municipal Sierra de los Padres (Acceso Padre Luis Varetto, Ruta 226 kilómetro 16) brindará el servicio de lunes a viernes antes de las 08:00. En los mismos días y horarios, también atenderá la asociación vecinal de fomento Jardín de Peralta Ramos (La Golondrina 136).

Asimismo, de lunes a viernes antes de las 09:00, los vecinos podrán concurrir a la sede de Zoonosis y Bienestar Animal (Canesa y Guanahani). Mientras que el sábado 28, antes de las 08:00, se realizará una jornada especial en la sociedad de fomento Las Heras para los vecinos de esa zona.

Las castraciones en todas las sedes serán por orden de llegada y sin turno previo. Para garantizar la accesibilidad del servicio, se admitirá un solo animal por persona y se realizarán 15 castraciones por sede. Los requisitos y el cronograma semanal pueden consultarse en www.mardelplata.gob.ar/zoonosisweb y en www.mardelplata.gob.ar/castracionesdeanimales.

