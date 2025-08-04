Informaron las ubicaciones de los quirófanos móviles de mascotas para esta semana
El anuncio lo hizo la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal de la Municipalidad. Las castraciones, las mismas serán por demanda espontánea y sin turno previo.
El anuncio lo hizo la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal de la Municipalidad. Las castraciones, las mismas serán por demanda espontánea y sin turno previo.
La atención será por orden de llegada y cupos limitados en cada punto.
Luego de conocida la noticia sobre Analía Duffó, la mujer que el pasado martes al mediodía, resultó víctima del ataque de una jauría, desde el área de Zoonosis municipal brindaron detalles del trabajo que realizan en estos casos.
Es coordinada por el Departamento de Sanidad y Control Animal y busca remarcar la importancia de la adopción, que consiste en darle una segunda oportunidad a un animal que ha sufrido un proceso de abandono y maltrato.
Se realizó en el CEMA la conferencia de presentación de un nuevo departamento de Zoonosis, suspendida el miércoles por un piquete de los vecinos de la zona debido a la nueva finalidad del establecimiento.
Desde la Secretaría de Salud Municipal conjuntamente con personal de Zoonosis, se comenzó con el monitoreo de situaciones que involucren la tenencia de animales potencialmente peligrosos, brindando información sobre las ordenanzas vigentes, para la posterior aplicación de las multas correspondientes