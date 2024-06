En un nuevo capítulo del Caso Viglione, protagonistas de una de las estafas más resonantes de Mar del Plata, tal como lo anticipó El Marplatense fue rechazado el recurso extraordinario presentado por María Delia Larsen, socia del principal imputado, para desestimar la condena de más de 4 años de prisión.

Viglione fue acusado en el 2016 por un número importante de ahorristas que invirtieron sumas millonarias de dinero con destino a mercados internacionales que nunca cumplieron con su propósito. Asimismo, se descubrió que trabajaba con María Larsen como su socia.

La investigación fue llevada a cabo por el fiscal David Bruna, integrante de la Unidad Funcional de Instrucción de Delitos Económicos y la jueza Ana Fernández, titular del Juzgado Correccional N°2 de Mar del Plata, confirmó las condenas.

Al respecto, Julio Razona, defensor de los denunciantes, contó que “a mi me tocó representar en el juicio oral a 78 de las 86 víctimas que se presentaron, hubo otras que no lo hicieron. El monto aproximado de la defraudación es de 6 millones de dólares”.

“Esta pareja estafadora se dedicó a engañar con distintas artimañas a las personas que confiaban en ellos, ya que tenían una exposición pública muy grande”, continuó.

La modalidades de estafa variaban entre" hacerse pasar por representantes de inversionistas extranjeros hasta falsificación de documentación que supuestamente venía del exterior, o bien a través de una página les hacían creer a los inversores que abrían cuentan en el American Bank de Estados Unidos donde depositaban los dólares las víctimas. No aceptaban menos de 100 mil dólares de inversión y falsificaban cuentas bancarias para hacerles creer que recibían ganancias millonarias", declaró.

Por lo que una vez presentadas las denuncias, “en primer instancia se hizo un juicio oral ante un juzgado correccional, que siempre llamó la atención porque el fiscal Bruna, de delitos económicos, había a acusado a ambos por estafas en concurso ideal, eso quiere decir una sola estafa con muchas víctimas”.

En oposición, “yo como particular damnificado representante de las víctimas, solicité que estas eran estafas en concurso real, es decir todos delitos independientes cuyas penas se tenían que sumar. Yo pedí una condena muy alta para ambos porque representé a 68 estafados. La Justicia consideró que era una sola estafa y por eso se tramitó frente a un juzgado correccional donde hay un solo Juez”, resaltó.

Durante el Juicio, Daniel Viglione fue condenado “a la pena de cuatro años de prisión y a María Larsen la absolvió libremente. Esta sentencia absolutoria para Larsen y con una pena mínima para Viglione fue apelada inmediatamente y se los condenaron a 9 años y 8 meses para Daniel, los cuales estuvo muchos años detenido en la Unidad Penal 15 de Batán, y a María Larsen a 4 años y 8 meses, que es la sentencia que ahora quedó firme”, evidenció.

En cuanto a situación de las víctimas, “a todos los presenté como actores civiles en el juicio penal para tratar de recuperar parte de lo que fue estafado, pero hasta ahora fue infructuosa la investigación, pese a que comprobamos que habían hecho inversiones en Uruguay. Una gran parte del dinero de las estafas era en efectivo y lo hicieron desaparecer”, expresó.

Sobre la nueva presentación que realizó la defensa de Larsen, dijo que “fue un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley nulidad extemporáneo, esto quiere decir que lo hizo fuera de término, y fue rechazado por los mismos fundamentos. La sentencia ya había sido confirmada y la misma Cámara Penal le dijo que no podía interponer este recurso”.

De modo que "esta sentencia, que puede volver a ser apelada, una vez que queda firme María Larsen debe ser detenida y cumplir la condena de 4 años y 8 meses en una cárcel común como cualquier delincuente condenado. Hasta el momento no estuvo ni un solo día detenida. No así Daniel Viglione que estuvo prófugo, fue capturado en Mendoza y pasó más de seis años detenido en la Unidad 15", esclareció.

Ante esta situación, para la defensa de la imputada, “lo único que le queda es interponer un recurso de queja diciendo que está mal, pero la misma cámara penal de Mar del Plata le dijo que ese recurso fue entregado fuera de término y no hacía lugar. Entonces hacer un recurso de queja, como esto son plazos procesales y no se cumplieron, va a ser rechazado y no queda duda que la sentencia va a quedar firme y se ordenará la detención de María Larsen”, aseguró.

En cuanto a Daniel Viglione, “ya cumplió dos tercios de la condena detenido y goza ahora de libertad condicional como cualquiera que tuvo buena conducta en la unidad penal. Está bajo la tutela del Estado, pero en su domicilio”, concluyó.