Caso Viglione: se confirmó la condena a Larsen de 4 años
Los jueces Marcelo A. Madina, Adrián Angulo y Guillermo E. Rodríguez resolvieron desestimar los recursos presentados por la defensa de la imputada que buscaba evitar la cárcel.
Los jueces Marcelo A. Madina, Adrián Angulo y Guillermo E. Rodríguez resolvieron desestimar los recursos presentados por la defensa de la imputada que buscaba evitar la cárcel.
La Cámara Penal rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley para desestimar la condena, tal como lo anticipó El Marplatense.
El abogado defensor, Ricardo Mendoza, pedirá que su cliente no reciba condena por no ser típica la figura de la Estafa e hizo referencia a que no ha habido víctimas, sino “inversores”, quienes siempre incumplieron con el deber de autoprotección.
Julio Razona solicitó la pena máxima posible para los estafadores fundamentando la inescrupulosidad de los autores hacia los damnificados. Además, exigió la prisión efectiva de Larsen por expectativa de sentencia.
En una nueva jornada del juicio oral contra el falso analista de mercado a futuro, abundaron declaraciones de más víctimas estafadas. También María Larsen presentó a su hijo como testigo de su defensa.