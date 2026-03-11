Las querellas pidieron este martes ocho años de prisión para Juan Ignacio Buzali, imputado por haber perseguido y embestido con su auto a dos motociclistas en La Plata el 1° de enero de 2021. El fiscal Juan Pablo Caniggia solicitó seis años de cumplimiento efectivo. La defensa pidió la absolución por falta de pruebas.

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El eje del juicio es la calificación del hecho. La fiscalía sostiene que Buzali actuó con dolo eventual: se representó la posibilidad de causar la muerte y avanzó de todas formas. Si el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 acepta ese encuadre, la pena es sensiblemente mayor que si considera el hecho imprudente, como plantea la defensa. Los jueces Ramiro Fernández Lorenzo, Hernán Decastelli y Cecilia Sanucci no fijaron aún fecha para el veredicto.

El abogado querellante Martín Miguel de Vargas afirmó que las cámaras de seguridad municipales permitieron reconstruir la secuencia completa. El defensor Hugo Pinto sostuvo que las pruebas no alcanzan para sostener la acusación. Buzali estuvo detenido y luego con prisión domiciliaria durante la instrucción. Carolina Piparo, su expareja presente en el hecho, es actualmente directora del Banco Nación.

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Fuente: TN

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