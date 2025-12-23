Carolina Píparo fue designada directora del Banco Nación
Reemplazará a Rodolfo Carvajal, cuya renuncia fue aceptada a partir del 10 de diciembre.
Reemplazará a Rodolfo Carvajal, cuya renuncia fue aceptada a partir del 10 de diciembre.
El fiscal Juan Pablo Caniggia solicitó 6 años. El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 aún no fijó fecha para el veredicto.
"No se puede disentir en una sola coma con los liberales, se convirtieron en un enjambre de violentos, ignorantes e intolerantes que defienden lo indefendible", señaló quien fue candidata a gobernadora bonaerense por el espacio de Javier Milei.
Así lo confirmó el precandidato a presidente tras el rechazo a la postulación de Britos.
Senadores provinciales, entre los cuales está Lucas Fiorini, como impulsor de una de las iniciativas que se impulsaron, buscará unificar criterios de acuerdo a una propuesta de Diputados encabezado por Carolina Píparo.