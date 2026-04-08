Oscar Echenique, uno de los ex policías condenados por el femicidio de Natalia Melmann, solicitó la ampliación de sus salidas transitorias, luego de que la Justicia rechazara su pedido de libertad condicional en septiembre de 2025.

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El ex uniformado, que cumple prisión perpetua y se encuentra alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán, tendrá una audiencia el próximo viernes 17 en la que se analizará su solicitud. Así lo confirmó Gustavo Melmann.

En paralelo, ese mismo día a las 09:30, en la Asesoría Pericial de La Plata, se realizará la apertura de sobres con los resultados de extracciones de sangre realizadas a seis policías, en el marco de la investigación que busca identificar a un quinto implicado en el crimen.

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Las muestras corresponden al ex comisario Carlos Alberto Grillo; el comisario mayor Carlos Oroz Mierez; los sargentos Hugo Ricardo Morra y Enrique Diez; y los oficiales Ángel Sánchez Custodio, Osvaldo Alfredo Sissi y José Luis Morillo.

En tanto, la Cámara de Casación bonaerense exceptuó de estos cotejos a otros dos efectivos, Oviedo y Torrente. No obstante, la familia de la adolescente anticipó que insistirá en que también sean sometidos a análisis en caso de que los resultados actuales den negativos.

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El abogado de la familia, Yamil Castro Bianchi, había presentado en diciembre un recurso extraordinario contra los beneficios otorgados a Echenique, en el marco de la causa que sigue generando reclamos de justicia a más de dos décadas del hecho.

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Natalia Melmann, de 15 años, fue secuestrada el 4 de febrero de 2001 en Miramar y luego hallada sin vida en el vivero Florentino Ameghino. La autopsia determinó que fue torturada, abusada sexualmente y asesinada.

Por el crimen fueron condenados a prisión perpetua Echenique, Ricardo Anselmini, Ricardo Suárez y, posteriormente, Ricardo Panadero, quien fue hallado culpable en 2023 tras la anulación de su sobreseimiento.

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Fuente: con información de Noticias Argentinas