A 27 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, se conoció hoy que la tía del chico, Laudelina, pidió la prisión domiciliaria. Mientras avanzan diversos peritajes, el Consulado argentino ordenó que la búsqueda se amplíe Bolivia, que podría haber sido uno de los destinos del nene de 5 años.

Se recuerda que la tía del nene actualmente está detenida en el penal de Ezeiza. Ante esto, se conoció en las últimas horas que la magistrada Cristina Pozzer Penzo ordenó que los hijos de la mujer sean trasladados a su casa para resguardar su seguridad.

En declaraciones a la prensa, había demostrado estar “preocupada por la seguridad de los menores”, Macarena y Camila.

“Piden que se los restituyan a su hogar. Proponen que todos estén juntos, los cinco en el domicilio de Laudelina. Es una revictimización. Vamos a apelar esto”, dijo por su parte uno de los abogados de la Fundación Dupuy a la prensa.

Luego de la orden de la jueza, Camila, la prima de Loan, habló con la prensa y planteó que “la Justicia está actuando mal” con la decisión de que se vayan a la casa de Laudelina.

“Nos piden que nos vayamos a la casa familiar, pero no comprenden el trastorno que significa para mi nena. Yo no tengo miedo de volver a mi casa, pero nos piden que nos vayamos a otro domicilio. Yo quiero volver a mi casa, pero no comprenden que mi hija me va a preguntar”, expresó.

Asimismo, agregó: “Nadie se pone en nuestro lugar, no hay contención psicológica. Siento que me van a dejar detenida en el domicilio, ni a salir a comprar, nada”.

Como se indicó, la búsqueda de Loan se ha extendido a Bolivia a pedido del Consulado argentino. Desde la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen del vecino país se informó que se han activado “protocolos de búsqueda a nivel nacional a través de la División de Trata y Tráfico”.

SIGUE LA INVESTIGACIÓN

Por otra parte continuó la investigación y hoy se hicieron nuevos allanamientos en la Comisaría de 9 de Julio. Fue en ese marco que la Justicia denunció la falta de un cepillo de dientes de Loan que estaba incautado en la dependencia policial. Según pudo saber, este elemento había sido secuestrado por el comisario Walter Maciel sin orden judicial.

Con respecto a Maciel, para la investigación la reconstrucción de las actividades que realizó el comisario el 13 de junio no cierra. Esto es en base de los testimonios de varios policías, quienes aseguraron que el detenido los obligó a mentir respecto del horario de desaparición de Loan.

Según se pudo saber, Maciel se retiró de la comisaria de 9 de Julio a las 14:30 y no se pudo dar con él hasta las 16:30 de ese día. Fueron los oficiales Cáceres y Torres quienes lo fueron a buscar personalmente a la casa porque no respondía los llamados.

En ese momento, el comisario le dijo a su mano derecha -Cáceres- que anotara más tarde el reporte de la familia Peña. Luego, hubo otra actitud que fue extraña: el comisario ordenó a todos los policías que fueran a buscar a Loan mientras él se quedó a solas con quienes después terminaron detenidos.

Fuentes: con información de TN